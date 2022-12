Il Torino fa sul serio per Shomurodov della Roma, i granata l’hanno messo in cima alla lista dei nomi per il mercato invernale

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, mancherebbe l’intesa sulla formula con il Torino che vorrebbe l’Uzbeko in prestito. Si attende la risposta dei giallorossi.