Torino, Juric: «Raonjic? Non sono riuscito a renderlo un giocatore di calcio»

Ivan Juric ha commentato la sconfitta patita dal Torino nel Derby della Mole: le parole del tecnico granata

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta nel Derby della Mole. Di seguito le parole del tecnico del Torino.

EPISODI – «Questo derby mi lascia delusione per il risultato ma anche spunti positivi. Possiamo crescere. Oggi è stato chiaro. Il primo tempo è stato dominato, ma dobbiamo gestire meglio i momenti, siamo dei polli. Sul terzo gol che ha deciso la gara non siamo stati attenti, è giusto che sia così. La vita è così, non hai l’attenzione di un derby e perdi la partita».

CAMBIO RADONJIC – «Ci sono cose che faccio fatica a capire. Secondo me manca di rispetto verso questo gioco. Se entri e non fai quello che devi fare non sei dentro. Ha spunti, ma in questi sei mesi non l’ho fatto diventare un giocatore di calcio presente. Questo l’abbiamo pagato, c’è poco da raccontare».

DELUSIONE RADONJIC – «Uno entra e ha cose da fare. Sui calci d’angoli devi fare delle cose, devi essere presente. Poi a volte fai bene e altre male, ma l’attenzione deve esserci, stare in partita è fondamentale. Succede spesso che non siamo concentrati. A volte passa liscio, oggi abbiamo pagato».

PIU’ POSSESSO PALLA – «Sono stra contento. Stiamo crescendo, oggi la squadra ha giocato bene a calcio. Vedo tanti giovani pieni di voglia di crescere. Nel primo tempo abbiamo fatto pressing alto, abbiamo mosso palla, abbiamo creato situazioni pericolose. E’ stato un possesso dove abbiamo creato palle gol e queste sono le cose su cui lavoriamo. E’ un processo, per questo oggi non sono tanto deluso perchè stiamo crescendo. C’è da migliorare, senza attenzione non vai da nessuna parte, ma stiamo diventando la squadra che voglio col tempo diventiamo».

ULTIMA MEZZ’ORA – «Sono dettagli che determinano. I particolari contano per portare il risultato a casa e noi dobbiamo educare i ragazzi ad un atteggiamento propositivo e portare il risultato a casa. I cambi fanno la differenza, entrano Pogba e Chiesa… Noi in questo momento in cui la mia fiducia è tanta per quelli che sono fuori, abbiamo cambi più forti e secondo me abbiamo un bel futuro. Dobbiamo credere in questi ragazzi».

FUTURO AL TORINO – «Nel cammino trovi difficoltà. Io ne ho trovata più di una, ma fanno parte del percorso. I miei ragazzi sono interessanti, tutti abbastanza giovani che stanno crescendo bene. Poi dobbiamo vedere dove vogliamo andare e se c’è possibilità di fare cose importanti o se guardiamo ad altri perdendo giocatori importanti. Mi dispiace per i tifosi, l’altro giorno hanno dato spettacolo e volevo regalargli una gioia, ma non è successo. Dobbiamo essere però orgogliosi di questi ragazzi».