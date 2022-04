Torino, Izzo è tornato: «Ho dimostrato al mister che si sbagliava»

Torino, Izzo è tornato titolare con continuità in questo finale di stagione: «Ho dimostrato al mister che si sbagliava»

Il difensore del Torino Armando Izzo ha parlato della sua difficile stagione al canale ufficiale del club. Ecco le sue dichiarazioni.

IZZO – «L’inizio stagione non è stato bello per me, ma mi sono messo sotto, mi sono impegnato: volevo dimostrare al mister che si stava sbagliando. Ora mi sono fatto trovare pronto e penso soltanto a dare il massimo in queste ultime otto partite. Anche se non mi ha fatto giocare per molto tempo, sono contento di Juric, del nostro gioco, di quello che ci ha trasmesso. È un ottimo allenatore e una grande persona, gli auguro il meglio. Adesso vogliamo fare un finale di stagione alla grande per noi, per il mister e per i nostri tifosi».