Torino Juric, il tecnico rischia almeno due giornate

Ivan Juric rischia almeno due giornate dopo il gesto contro Italiano in Torino-Fiorentina: i comportamenti che lo allontanano dalla panchina

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Ivan Juric rischia una squalifica di almeno due giornate dopo i fatti di Torino-Fiorentina. Il tecnico, nel finale di gara, aveva fatto il gesto del taglio della gola nei confronti di Italiano e dopo il rosso ricevuto, si era seduto sugli spalti, subito raggiunto da Vagnati e Cairo, che temevano altri litigi, magari con i tifosi granata.

Nonostante le scuse del post partita, condite dall’abbraccio con Italiano, mandato da Barone a mettere una pezza, questi comportamenti favoriscono l’addio del tecnico a giugno: non è passato nemmeno un mese dal dito medio ai tifosi e anche in quel caso le scuse arrivarono in un secondo momento.