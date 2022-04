Torino, la gioia di Buongiorno: «Quest’anno abbiamo una marcia in più»

Il difensore del Torino Buongiorno ha parlato dopo la partita contro lo Spezia

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, in mixed zone ha parlato dopo la partita vinta 2-1 contro lo Spezia.

LE PAROLE – «Siamo molto contenti per la prestazione, abbiamo giocato bene, quasi mai in difficoltà. Siamo contenti. Potevamo segnare di più nel primo tempo, non ci siamo riusciti ma ci stiamo lavorando con il mister, per chiudere prima le partite. La squadra quest’anno ha una marcia in più, è cambiata e si vede dalla classifica. Cerchiamo di lavorare senza mollare mai».