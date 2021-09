Torino Lazio, Vanja Milinkovic: «Pari tra fratelli? Risultato migliore per mia madre»

Vanja Milinkovic Savic, portiere del Torino, ha così commentato il pareggio arrivato oggi contro la Lazio per 1-1

Ai canali ufficiali del Torino, Vanja Milinkovic-Savic ha così analizzato l’1-1 maturato con la Lazio:

PAREGGIO – «Risultato bugiardo, meritavamo di vincere e peccato per i due punti persi. Alla fine però dobbiamo essere contenti per la prestazione. Brucia il pareggio, a me come a tutti gli altri. Rimarrà in testa e dobbiamo fare meglio negli ultimi minuti. Non era chiusa perché bisogna stare attenti fino all’ultimo momento ma speravo lo fosse. Anche l’anno scorso è andata così, speravo non ci fosse un rigore all’ultimo invece è successo ancora. Ora pensiamo al Venezia, poi ci occuperemo della Juve».



PARI TRA FRATELLI – «È il risultato migliore per nostra madre, per me no. Abbiamo parlato di cose private, non ci piace parlare di calcio subito dopo le partite, lo faremo domani. Se mi avesse segnato? Dovevo stare attento a tutti i loro giocatori, molto bravi. Sono tutti uguali».