D’Aversa sicuro: «Buono il primo tempo. Io preoccupato? No, siamo salvi»

D’Aversa ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra il Torino e il Lecce nel post gara.

«Abbiamo disputato invece un buon primo tempo, poi abbiamo concesso un’occasione che ha portato al primo gol. Quindi l’espulsione di Pongracic ha chiuso il match. Paghiamo episodi a sfavore. Inoltre, su Piccoli per me c’era un possibile fallo da rigore in occasione della prima palla-gol creata. Le squalifiche potrebbero pesare. Preoccupazione? Ad oggi saremmo salvi»