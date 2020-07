Torino, Longo: «A San Siro per fare punti»

Moreno Longo, allenatore del Torino, ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter

Moreno Longo, allenatore del Torino, ha parlato, ai microfoni di Torino Channel, alla vigilia della trasferta di Milano contro l’Inter.

PUNTI A SAN SIRO – «Affrontiamo una grandissima squadra, con grandi calciatori e un grandissimo allenatore. Ci confronteremo con una big, vogliamo fare una grande prestazione per uscire con dei punti da San Siro. Sono forti sui cross, nelle ultime 9 partite ha mandano in gol 9 giocatori differenti: è una squadra evoluta, per noi banco di prova importante».

BELOTTI – «Il Gallo ha qualità da grandissimo attaccante, quando è in fiducia come adesso può segnare in qualsiasi momento. Noi cerchiamo di metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio, siamo a disposizione delle sue caratteristiche. Tra noi c’è grande dialogo, al di là dei consigli credo che l’utilità di Belotti sia fatta dove lui è convinto di esprimersi al meglio: cerco di metterlo nella condizione mentale e tecnico-tattica migliore».

FUTURO – «In questo momento conta solo il Torino: lo dico anche ai ragazzi, non possono esistere interessi personali. Conta solo l’unità d’intenti e la voglia di raggiungere l’obiettivo, il focus è mettere da parte l’io e pensare solo come noi per disputare queste partite molto importanti».