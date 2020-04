Torino, Longo: «Allenare Belotti è un lusso. Futuro? Lavoro per la riconferma»

Moreno Longo a 360°: da Belotti alla ripresa della Serie A, fino al suo futuro al Torino. Ecco le parole dell’allenatore

Moreno Longo è intervenuto in collegamento con gli studi di Sky Sport per parlare del suo Torino e del campionato fermo a causa dell’emergenza Coronavirus.

STOP PER IL CORONAVIRUS – «Speriamo di arrivare in forma se il campionato riprenderà. Cerchiamo di essere il più a contatto possibile con i giocatori, o con me o con lo staff, poi abbiamo delle tabelle personalizzate. Sono vietati gli allenamenti di gruppo, ma questa settimana cercheremo di farne qualcuno, soprattutto per ritrovare l’empatia che si è persa in questo periodo».

BELOTTI – «Per un allenatore poter lavorare con Belotti è davvero un lusso, è un grandissimo calciatore ma anche un grandissimo uomo, mi ritengo fortunato di averlo in squadra. Con lui immaginiamo anche di ripartire alla grande».

FUTURO – «Ho firmato fino al 30 giugno per poi guadagnarmi la riconferma, cerco di lavorare giornalmente per fare del mio meglio per guadagnarmi la fiducia da tutti, devo tirare fuori il massimo da questa squadra».

RIPRESA SERIE A – «Oggi con tutto rispetto parlare di un’ipotetica ripresa mi viene difficile, perché la situazione nel mondo è ancora drammatica. E’ prematuro parlare anche di riduzione degli stipendi non sapendo ancora se si riprenderà o meno».