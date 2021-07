Torino, Lukic: «Qui mi sento a casa. Mercato? Non leggo i giornali»

Sasa Lukic, centrocampista del Torino, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro granata: le sue dichiarazioni

JURIC – «Il mister mi ha provato come trequartista, ma in questi anni al Torino ho giocato in tutti i ruoli: mi sono abituato, posso giocare ovunque e dipende da lui. Sono a disposizione».

MERCATO – «Non leggo tanto i giornali, per un giocatore è normale che escano voci. Ma io non penso a questo, sono un giocatore del Toro e penso a fare bene in questa stagione. È il quinto anno, mi sento a casa. Ogni anno cerco di fare il meglio possibile: l’anno scorso sono partito bene, poi il Covid mi ha fermato un po’ di settimane e non riuscito a tornare come prima. Ma sto lavorando al massimo, cerco di fare bene. Spero di fare una bella stagione, io e tutta la squadra».

PERIODO DIFFICILE PER IL TORINO – «Veniamo da due anni negativi, sappiamo dove abbiamo sbagliato e dove dobbiamo correggere gli errori. Non mi piace guardare indietro, ma pensare al futuro. C’è un nuovo mister, si vede la sua mano. Vogliamo fare una bella stagione. Siamo tutti positivi, con grande voglia di lavorare e crescere. I tifosi del Toro meritano di avere un bel Toro».