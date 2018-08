La conferenza stampa dell’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, prima della gara contro la Roma di domani alle 18

Giornata di conferenza stampa quella di oggi con i vari tecnici che hanno parlato con i giornalisti in vista delle gare di domani di Serie A. Anche Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della partita contro la Roma, in programma domani alle 18. L’allenatore Granata ha iniziato le proprie dichiarazioni parlando del calciomercato «Voglio ringraziare chi è rimasto e chi è partito, alcuni giocatori non ho fatto in tempo a salutarli. Zaza? Non l’ho ancora visto, adesso, però, bisogna pensare a domani quando ci aspetta una gara importate contro la Roma, la prima della stagione».

Sul match di domani, Mazzarri ha ammesso che i giallorossi dispongono di una rosa molto forte con un tecnico in grado di far bene, per vincere, dunque, il Torino dovrà essere perfetto. Il mister del Torino ha, poi, parlato dei nuovi acquisti affermando che deve ancora testarli per capire a che punto siano sotto il punto di vista atletico. Infine in merito agli obiettivi societari il tecnico ha ammesso che il club vuole far bene in campionato e andare avanti il più possibile in Coppa Italia.