Torino, Mazzarri: «Società sa cosa serve. Qui tanti leader, Belotti…»

L’allenatore granata Mazzarri sulla crescita del Torino per la stagione 2018/2019 spende elogi sui tanti leader del gruppo

Ultime ore di ritiro per il Torino di Walter Mazzarri prima delle amichevoli estive. La formazione granata andrà rinforzata in alcuni settori come sostiene Mazzarri a Tuttosport: «La società sa cosa serve e sta lavorando sotto traccia. Alla fine del mercato manca un mese e di questo si occupa Petrachi. A me preme solo che la squadra faccia tesoro del lavoro svolto e che riparta dalle ultime vittorie della passata stagione. Credo nella crescita di questo gruppo, sono felice che i ragazzi siano rimasti qui e sono convinto che ce la giocheremo con tutti. Poi nel mercato si inseguono degli obiettivi, delle volte si riesce a centrarli altre no. Il mio compito, tuttavia, è di far rendere al meglio i giocatori che ho a disposizione, anche oltre le possibilità di ognuno. Ed è ciò che sta accadendo».

Prosegue il tecnico granata: «Ai ragazzi ho detto che il capitano qui sono io, ma in campo i giocatori di personalità sono tanti. Da Sirigu a N’Koulou, da De Silvestri allo stesso Belotti. Andrea è l’emblema del calore, che percepisco anche dalla tifoseria, che c’è attorno al gruppo. Il Gallo è un grande professionista, tira il gruppo e non riesco a fargli finire un allenamento. Vuole sempre rimanere per un lavoro supplementare o per calciare in porta. Anche Baselli, tra gli altri, è un esempio positivo. Due parole in più le spendo per Sirigu: ha sposato la causa, ha capito, così come l’ho capito io, che il Torino può crescere».