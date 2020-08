Torino, Nkoulou potrebbe rinnovare il proprio contratto

Il difensore del Torino, Nicolas Nkoulou, potrebbe rinnovare il proprio contratto con la società granata secondo Tuttosport

Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, potrebbe rinnovare il proprio contratto con il club granata dopo il possibile addio che si era verificato all’inizio della scorsa stagione.

Al momento non sono ancora arrivate offerte significative per il difensore ex Lione il cui contratto scade il 30 giugno 2021. Il rinnovo del suo contratto conviene quindi anche ad Urbano Cairo prima di perdere il proprio giocatore a parametro zero.