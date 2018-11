L’ex giocatore del Torino, Riccardo Maspero, è stato ufficialmente annunciato dal Pro Piacenza come nuovo allenatore

«Il Pro Piacenza comunica di aver affidato a Riccardo Maspero la guida tecnica della prima squadra. Il Mister si avvarrà di Luca Bozzini come suo vice. Al nuovo tecnico e al suo secondo da parte di tutta la Società, il più caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo per il lavoro da svolgere. Maspero ex centrocampista di Cremonese, Sampdoria, Torino e Fiorentina siederà sulla panchina del Pro dopo le esperienze con il Pavia e Mantova». Questa è il comunicato che il club emiliano ha reso noto sul proprio sito web.

Riccardo Maspero, dopo l’addio di Giannichedda, è stato quindi scelto per allenare la squadra di Serie C, Pro Piacenza. SI tratta di una nuova avventura per l’ex giocatore del Torino, famoso per la “buca” del dischetto del rigore nel celebre derby del 2003, quando Salas sbagliò un rigore nei minuti finali.