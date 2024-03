Torino, nuovo agente Schuurs: «Molto grati ai granata»

Perr Schuurs, difensore del Torino, è out per infortunio da fine ottobre. Recentemente ha cambiato il suo agente

Perr Schuurs ha cambiato agente. Il difensore del Torino è passato all’agenzia Muy Manero, che in Italia si affida a Francesco Miniero. Ecco le parole del suo procuratore a Radio CRC.

SCHUURS – «Siamo molto contenti che Schuurs si sia unito a noi, è un ragazzo fantastico e speriamo possa rientrare quanto prima. Per il Torino è una grave perdita e contro il Napoli dovrà fare i conti con diverse assenze. Il Napoli non è ancora quello dello scorso anno, ma sembra stia tornando».

TORINO – «Schuurs come sapete è infortunato. Per l’anno prossimo invece, vedremo. Siamo molto grati al Torino perché la società si comporta molto bene con lui. Poi è chiaro che il ragazzo è visionato da tanti club perché si sta mettendo in mostra, ma è molto legato al Torino e al momento pensare ad una squadra X o Y sarebbe sbagliato e direi anche una bugia. Lui vuole tornare quanto prima in campo, poi è vero che il mercato è imprevedibile, ma al momento il ragazzo è concentrato a tornare in campo».