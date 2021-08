Torino, ora Belotti può restare anche senza rinnovo

Andrea Belotti verso la permanenza in maglia granata. Per il giocatore possibile un’altra stagione senza prolungamento

La Stampa fa il punto sulla situazione in casa Torino. Numerose le critiche piovute all’indirizzo della squadra dopo la vittoria a fatica sulla Cremonese in Coppa Italia, che hanno convinto il tecnico Ivan Juric a richiedere forze fresche dal mercato.

Chi sul mercato invece non si muoverà è probabilmente Andrea Belotti. Il capitano granata era stato accostato ad Inter e Atalanta, che sembrano però puntare le loro attenzioni su altri profili. Il numero 9 può restare così in squadra per almeno un’altra stagione, anche senza il tanto sospirato rinnovo del contratto.