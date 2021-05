Allo stadio Grande Torino, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Parma si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Torino Parma 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca

2′ Chance per il Parma – Pezzella scappa sulla sinistra e mette in mezzo un cross pericoloso che la difesa del Toro spazza in qualche modo

7′ Attacca il Toro – Cross di Vojvoda dalla destra e Laurini anticipa Belotti pronto a colpire.

12′ Tiro di Belotti – Lukic recupera palla e arrivato al limite la consegna a Belotti che non ci pensa due volte e calcia: palla abbondantemente a lato del palo destro difeso da Sepe

13′ Sanabria vicino al gol – Cross dalla sinistra di Ansaldi e colpo di testa di Sanabria che anticipa i due difensori crociati ma la sfera termina a lato.

15′ Tiro di Brugman – Da calcio d’angolo Brugman riceve palla dopo un velo di Hernani e calcia da fuori area con Sirigu che la blocca facilmente

18′ Il Toro fatica – I granata non riescono ad innescare velocemente i due attaccanti e si limitano ad un giro palla lento

22′ Traversa di Ansaldi – Cross di Vojvoda dalla destra e palla che spiove dell’altra parte per Ansaldi che si coordina e calcia: palla che scheggia la traversa e va fuori

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Torino Parma 0-0: risultato e tabellino

TORINO (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Gojak, Zaza, Rodriguez, Singo, Bonazzoli, Murru, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Nicola

PARMA (4-3-3) – Sepe, Laurini, Alves, Dierckx, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka, Cornelius, Gervinho. A disposizione: Colombi, Rinaldi, Gagliolo, Pellè, Bani, Kurtic, Sohm, Osorio, Brunetta, Busi. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Abbattista

AMMONITO: Dierckx