Torino, nuovo rilancio per Praet e Djuricic verso il sì: Juric aspetta il suo trequartista

Il Torino e Juric aspettano il trequartista per il proprio gioco: presto un nuovo rilancio per Praet e Djuricic verso il sì

Il Torino sta cercando di accontentare Juric sul mercato. Oggi prende il via la nuova stagione al Filadelfia e ancora manca il trequartista per l’allenatore.

Vagnati sta andando al rilancio per Praet con il Leicester, su cui negli ultimi giorni ha messo gli occhi anche la Fiorentina. I granata pronti a chiedere il centrocampista in prestito con obbligo a 8 milioni che possono salire fino a 9 con l’inserimento di alcuni paletti legati alle presenze. Per Djuricic si va verso il sì del giocatore ad accettare la proposta del Torino. Lo scrive Tuttosport.