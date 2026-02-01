Torino, addio Masina: risoluzione del contratto. Vola in Qatar! Ecco dove andrà a giocare il difensore marocchino classe 1994

Il calciomercato invernale del Torino registra un movimento definitivo in uscita proprio nelle sue battute finali. È arrivata la conferma dell’addio di Adam Masina: il possente difensore italo-marocchino ha raggiunto un accordo totale con la società per la risoluzione consensuale del contratto. Si chiude così anzitempo la sua avventura all’ombra della Mole, dove lo spazio si era ridotto e non rientrava più pienamente nelle rotazioni prioritarie di Marco Baroni, l’allenatore chiamato a guidare il rilancio dei Granata.

Il futuro del classe 1994 è già delineato e lo porterà lontano dalla Serie A. Masina è pronto a volare in Qatar per vestire la maglia dell’Al-Sadd. Il club mediorientale ha deciso di virare con decisione sull’ex giocatore del Bologna per puntellare il proprio reparto arretrato. Si tratta di una mossa strategica attuata dalla dirigenza qatariota dopo aver riscontrato difficoltà insormontabili nella trattativa per Alessio Romagnoli della Lazio, individuando così nel centrale in uscita dal Toro l’alternativa ideale per esperienza e caratteristiche fisiche.

