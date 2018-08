Alessandro Florenzi ha parlato dopo la vittoria della Roma sul campo del Torino. Ecco le sue dichiarazioni

La Roma inizia col piede giusto la Serie A 2018/2019 andando a vincere sul campo del Torino. Il laterale giallorosso Alessandro Florenzi, intervenuto dopo la gara, ha dichiarato: «Ci è servito un grandissimo gol di Dzeko. Avevamo preso tre pali prima, penso che la vittoria sia meritata – le sue parole a Sky Sport – Kluivert? Non lo scopro io, deve lavorare su di lui, è giovane. Oggi ha fatto la giocata che ha portato al gol di Edin, ma ha aiutato in tutte le fasi. Anche Cristante e Schick sono entrati col piede giusto. Siamo felici, non è stata una partita semplice». Poi, alla domanda su Cristiano Ronaldo e l’emozione nell’incontrarlo in questo campionato: «L’emozione me la danno altre cose nella vita, con tutto il rispetto. E’ un avversario fortissimo come tutta la Juve e altre squadre».