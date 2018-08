Prima Chievo-Juventus, poi Lazio-Napoli. Ma adesso è tempo di Torino-Roma, altro succulento antipasto della stagione 2018-2019 della Serie A. Un match particolarmente frizzante, reso ancor più carico di aspettative dagli ultimi innesti piazzati sul mercato dalle due formazioni: i granata hanno preso Soriano e Zaza praticamente sul gong, i giallorossi hanno irrobustito il centrocampo con il francese Steven Nzonzi, che però non prenderà parte alla sfida del Grande Torino. Segui gli highlights in diretta su Calcio News 24.

PRIMO TEMPO – Due pali sul fronte Roma, uno per il Toro. Il primo colpito da Kolarov sugli sviluppi da un’azione proveniente dalla fascia sinistra, il secondo da Edin Dzeko su un’incursione sulla corsia di destra. Poi ci hanno pensato i granata a rendersi molto pericolosi con Rincon, ma il tiro del venezuelano si stampa sulla traversa ad Olsen praticamente battuto.

SECONDO TEMPO – Iago Falquè realizza il gol del vantaggio, ma la prodezza dello spagnolo viene annullata dalla posizione di fuorigioco di Ola Aina, che aveva un piede oltre la linea dei difensori al momento dell’assist. La rete, valida, la segna allora la Roma ad un amen dal 90′, con una prodezza di Dzeko su imbeccata di uno scatenato Kluivert.

It all started from Rincon’s pass, Ola Aina fantastic run to get to the ball in (offside?) and Belotti being heavily marked left Iago Falque wide open pic.twitter.com/M0xehRsd66

— Para (@Paracelsus) August 19, 2018