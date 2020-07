Torino Roma, sfida tra bomber: Belotti contro Dzeko, la battaglia del gol. Il capitano granata è al quinto anno in doppia cifra

Una sfida nella sfida. Il Gallo Belotti contro Edin Dzeko, i due capitani e bomber a confronto: l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio ai due giocatori che questa sera si sfideranno a distanza.

Il Gallo è al quinto anno in doppia cifra, mentre Edin vuole il quinto posto e l’aggancio a Volk. Obiettivi e sfide in un Torino Roma che può regalare spettacolo. Ed entrambi sanno come si segna alla squadra rivale.