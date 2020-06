Torino Strefezza, i granata vogliono chiudere l’operazione. Vagnati ha già chiamato l’agente per capire quali sono le possibilità

Il Torino mette fretta a Raiola per poter arrivare a Strefezza. Vagnati, si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, ha già chiamato Mino Raiola, agente del giocatore della SPAL.

Il DT del Toro vuole capire quali sono le decisioni del giocatore, per poter capire come muoversi. L’esterno però si avvicina, anche perché con la SPAL ha degli accordi legati alla permanenza in A.