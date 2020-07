Torino, Vagnati: «Inter? Possiamo fare risultato con tutte le squadre. Su Belotti…»

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha così parlato prima del match contro l’Inter:

MOMENTO TORINO – «Non è vero che il prossimo match contro il Genoa è più importante di questo contro l’Inter. Possiamo fare risultato con tutte le squadre. Ultimamente si sta proprio vedendo che le squadre dietro in classifica vincono contro quelle che stanno avanti a loro. Dobbiamo entrare in campo fiduciosi, ho visto la squadra molto bene in questa settimana. La vittoria contro il Brescia ci ha dato tanto, già solo dal punto di vista dell’autostima. Sono fiducioso, prima pensiamo all’Inter e poi al Genoa».

BELOTTI – «Mi auguro che Andrea rimanga al Torino per tutta la vita, lo dico con il cuore. Lui è uno di quei giocatori che ti danno una grandissima affidabilità proprio come persona. Se fosse per me, dovrebbe rimanere al Torino per tutta la vita. Poi è chiaro che il matrimonio si fa in due. Andrea è concentrato sull’obiettivo della salvezza. Non abbiamo ancora assolutamente parlato di mercato».

SARR – «È un ottimo calciatore ma ci sono tante chiacchiere. Non mi sento di dire di più rispetto a quello che è già stato scritto, è sicuramente un giocatore importante».

RINNOVO ANSALDI – «Abbiamo parlato anche con gli altri due ragazzi in scadenza, ci siamo dati l’obiettivo di portare a termine la stagione. Poi parleremo con tutti in maniera professionale, Cristian compreso».