Torino, Verdi in uscita: corsa a due tra Verona e Salernitana

Simone Verdi è fuori dal progetto Torino e la sua cessione è ormai certa, due le strade: Verona o Salernitana

Il Torino sta lavorando sul mercato e non solo in entrata. I granata dovranno anche cedere e tra i nomi in lista c’è senza dubbio quello di Simone Verdi.

Fuori dal progetto e reduce da sei mesi positivi alla Salernitana entro la fine del mercato estivo dovrà cambiare aria. Due le strade per il futuro: la prima è un ritorno in Campania alla corte di Nicola, l’altra porta a Verona. Situazioni da valutare e in queste settimane si dovrà arrivare alla chiusura. Lo scrive il Corriere dello Sport.