Toro, Con Giampaolo si cambia modulo. Accelerata per Linetty

Toro, con Giampaolo si cambia modulo, accelerata invece per Linetty per quanto riguarda il calciomercato in entrata, trattativa con la Samp.

SI CAMBIA MODULO- Come riporta Tuttosport, se dovesse arrivare Giampaolo, si passerebbe al 4-3-1-2, come spiegato dal quotidiano: “In granata avrà un contratto biennale da 1,4 milioni più bonus. Trattative finali per lo staff. Buonuscita del Milan 1,2 milioni di euro”.