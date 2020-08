Torino Longo, l’allenatore ai saluti: in arrivo Giampaolo, già pronto un biennale per l’ex tecnico del Milan, intesa con Vagnati

Moreno Longo saluterà il Torino. Ultima partita in granata per il tecnico, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Vagnati, infatti, ha già trovato l’accordo con Marco Giampaolo.

Sarà dunque l’ultima partita per l’allenatore, che cercherà di chiudere con una vittoria la sua breve avventura alla guida del Toro. Nel frattempo si prepara Giampaolo, che ha già accettato un ingaggio sotto il milione e mezzo.