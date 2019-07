Toro, quando la fama ti precede: la singolare quota proposta dai bookmaker per il tecnico Mazzarri

I bookmaker, si sa, sono sempre pronti ad inventarsene una nuova. E a trovare un argomento inedito su cui proporre quote per una scommessa. E così, in vista della prossima stagione, ecco la lavagna sul primo allenatore “cacciato” dall’arbitro nel corso del turno inaugurale del campionato.

Con un solo, inevitabile, favorito. L’allontanamento di Mazzarri dalla panchina del Toro, infatti, è dato a 12, quota più bassa di tutte. Come quella per il primo allenatore ammonito, la grande novità in vista della prossima stagione.