Il pareggio di ieri sera della Roma a Sassuolo complica ancora di più la strada verso l’Europa del Toro, che deve fare bottino pieno e sperare in altri passi falsi delle rivali

Walter Mazzarri nel pomeriggio di ieri ha definito la sfida di Empoli “la finale delle finali”, ma il risultato maturato in serata a Reggio Emilia tra Sassuolo e Roma rischia di vanificare ogni sforzo dei granata. Per rientrare in Europa il Toro aveva bisogno di un passo falso dei rivali, ma il pareggio del Mapei Stadium rischia di avere il sapore della beffa, e potrebbe vanificare anche un ulteriore risultato che sarebbe stato positivo per i piemontesi.

Se il Milan dovesse infatti pareggiare una gara delle due rimanenti, e Toro e Roma vincere le loro partite, si prospetterebbe un arrivo pari merito delle tre squadre al quinto posto, che penalizzerebbe il Toro. In quel caso infatti la Roma andrebbe direttamente alla fase a gironi dell’Europa League, il Milan ai preliminari e il Toro sarebbe escluso dalle coppe a causa della classifica avulsa. Negli scontri diretti infatti i giallorossi hanno collezionato 7 punti, i rossoneri 5, e i granata solo 4. Se la Roma avesse vinto ieri sera e il Toro chiudesse pari punti con il Milan, sarebbero invece questi ultimi a chiudere al settimo posto, e sarebbe quindi bastato solo un passo falso delle rivali. L’ultima speranza per gli uomini di Mazzarri è un clamoroso arrivo di un gruppo di quattro squadre a 66 punti che coinvolga anche l’Atalanta. A quel punto il Milan andrebbe addirittura in Champions, la Roma in Europa League, il Toro ai preliminari e l’Atalanta, che dovrebbe raccogliere un punto solo nelle sfide con Juve e Sassuolo, sarebbe addirittura fuori dalle Coppe. Il Toro quindi non può fare calcoli: per l’Europa servono due vittorie, e incrociare le dita sperando in diversi risultati positivi.