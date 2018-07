Toro, ora è ufficiale: Sirigu rinnova fino al 2022. Ufficiale il prolungamento di contratto del portiere granata, che sarebbe andato in scadenza nel 2019

Fine della telenovela. Salvatore Sirigu ha firmato il prolungamento di contratto con il Toro fino al 2022. Scongiurato il rischio che il portiere sardo iniziasse la stagione 2018-2019 con il contratto in scadenza. Definitivamente respinto l’assalto del Napoli, che aveva messo gli occhi sull’ex estremo difensore del Psg, che alla fine ha virato sui due numeri uno dell’Udinese Meret e Karnezis. L’ingaggio di Sirigu, con il nuovo accordo in essere con i granata, dovrebbe passare da 1.5 milioni di euro all’anno a 1.7 più bonus. Dunque, il Toro, con il prolungamento prima della partenza per Bormio, ha voluto dare un segnale chiaro in ottica futura: Sirigu è e rimarrà un punto fermo dei granata anche in chiave futura.