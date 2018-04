Toro vecchio fa buon brodo, ma Mazzarri boccia il mercato estivo

Il Toro sceso in campo contro l’Inter ha un’età media di 30 anni: la vecchia guardia ha risposto presente. E Mazzarri boccia la linea verde dettata anche dalle scelte di Mihajlovic

Nel calcio contano i risultati. E Walter Mazzarri, alla guida del Toro, sta trovando una quadra per concludere la stagione in maniera dignitosa. Iniziando già a programmare il futuro. Per guardare al domani il Toro ha però avuto bisogno di rispolverare la vecchia guardia. Contro l’Inter, nella bella vittoria ottenuta al Grande Torino, è scesa in campo un undici con un’età media di 30 anni. Tondi tondi. Una formazione longeva, che però ha pagato, soprattutto nella gestione di un secondo tempo in cui l’Inter dava la sensazione di poter far gol da un momento all’altro. A pesare sull’innalzamento dell’età media dei granata ci ha pensato la difesa. Davanti a Sirigu (31) Mazzarri ha schierato Burdisso (che il 12 aprile compirà 37 anni), N’Koulou (28) e Moretti (37). L’esperienza del pacchetto arretrato è servita per annullare Icardi, ma al contempo ha tolto spazio al classe ’96 Bonifazi, che contro il Crotone aveva ben figurato nella sua prima da titolare in Serie A.

Poi c’è il centrocampo: sulle corsie esterne l’età media non si abbassa, visto che De Silvestri ha 29 anni e Ansaldi 31, mentre a centrocampo vige l’impero dei 26 anni: Baselli, Obi e Ljajic attualmente hanno tutti la stessa età (va ricordato che Baselli è un ’92, a differenza dei due ex Inter). In attacco Belotti, il più giovane della truppa, è stato assistito da Iago Falque, che a 28 anni sta forse vivendo la miglior stagione della carriera. Mazzarri ha dunque deciso di dare spazio a gente esperta, accantonando per il momento gli esperimenti. I giovani restano a guardare e questo aspetto significa una sola cosa: il tecnico di San Vincenzo ha già bocciato il mercato estivo varato da Mihajlovic.

Oltre a Bonifazi è rimasto in panchina Milinkovic-Savic (riserva di Sirigu), ma anche Berenguer, che ora non sta più trovando spazio. E con loro non hanno preso parte alla gara contro l’Inter lo squalificato Rincon, finora sempre titolare anche con Mazzarri, e Niang, alle prese con un problema muscolare. L’età media del Toro di inizio stagione era di 26,2, che dopo il mercato di gennaio si è abbassata dopo le partenze di Boyé, Sadiq e De Luca. Ma l’impronta di Mazzarri, almeno fino a fine maggio, sembra ormai chiara: gioca gente esperta. Gente che ha già dimostrato di valere la maglia granata. I giovani sono rimandati. E il mercato varato da Mihajlovic si può già considerare a tutti gli effetti accantonato.