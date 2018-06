Toro, non è ancora fatta per Verissimo: tutto rimandato di una settimana

Il Santos ha cambiato i vertici dirigenziali, facendo slittare di almeno una settimana l’incontro decisivo tra il club brasiliano ed il Toro per Verissimo

Sta assumendo i contorni di una vera e propria telenovela estiva quella di Verissimo al Toro. Il difensore di proprietà del Santos è, da tempo, promesso alla società granata ma in un modo o nell’altro questo matrimonio non si è ancora ufficializzato. Il Toro le sta provando tutte per portare alla corte di Mazzarri questo promettente difensore. Fino a spingersi in un rilancio per accaparrarsi Verissimo, conteso tra tante big europee. I granata hanno messo sul piatto un’offerta tra i 7.5 e gli 8 milioni di euro, ai quali andrebbero ad aggiungersi i bonus legati ai vari obiettivi personali. Una somma non indifferente, che dà forma a quella che potrebbe a questo punto essere l’offerta decisiva. La risposta del club brasiliano era attesa nel giro di pochissimi giorni, ma così non è stato.

Incassato il sì del giocatore, il Toro aspetta ora quello della società. Un problema è però giunto a dilatare ancora di più i tempi per sapere la risposta alla nuova offerta del Torino. Il Santos, infatti, nelle ultime ore ha cambiato il direttore sportivo: una carica estremamente importante nell’organigramma brasiliano che fa slittare ancora la decisione definitiva per il difensore alla prossima settimana. Comunque sia filtra fiducia in via Arcivescovado. Il difensore ha più volte dichiarato che la destinazione granata è quella a lui più gradita e anche il numero uno del Santos ha detto che il difensore partirà sicuramente in questa finestra di mercato. Nel corso dei prossimi giorni il Santos dovrà quindi rispondere definitivamente al Torino, sperando di concludere una volta per tutte una trattativa o, per meglio dire, una telenovela.