Torres: «Quando c’era lui diventavo un giocatore di un altro livello». Le parole dell’ex attaccante spagnolo nella conferenza d’addio

Nel corso della sua conferenza stampa d’addio al calcio, Fernando Torres ha eletto Steven Gerrard come miglior calciatore con cui ha giocato nell’arco della sua carriera: «Ho sempre detto che il miglior giocatore con cui ho giocato è stato Steven Gerrard. In lui ho trovato il giocatore che mi completava al 100% in campo. Quando giocavo al suo fianco diventavo un giocatore di un altro livello. Sono stati tre anni e mezzo fantastici quelli che ho giocato al suo fianco. Pagherei per tornare a quei tempi anche solo per un minuto».

AVVERSARI PEGGIORI – «Per quanto riguarda gli avversari è difficile dire soltanto un nome. Ho giocato contro i migliori difensori del mondo. Ricordo che era molo difficile giocare contro John Terry, che poi è stato anche mio compagno di squadra. O anche contro Puyol… contro di loro era un vero incubo».