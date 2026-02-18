Caso Vinicius, interviene Infantino: «Scioccato e rattristato, no al razzismo!». La nota della FIFA sull’episodio di Benfica Real Madrid

Il caso di presunto razzismo scoppiato durante la sfida di Champions League tra Benfica e Real Madrid ha scosso i vertici del calcio mondiale. Gianni Infantino, presidente della FIFA, è intervenuto duramente sulla vicenda che ha visto coinvolti Vinicius Junior, stella brasiliana delle Merengues, e Gianluca Prestianni, giovane attaccante delle Aquile. Attraverso i canali ufficiali, il massimo dirigente ha manifestato il proprio sconcerto e la propria tristezza per l’accaduto, sottolineando come non vi sia alcuno spazio per la discriminazione nello sport e nella società.

Mentre la UEFA prosegue la sua indagine per accertare le responsabilità, Infantino ha elogiato l’operato dell’arbitro francese François Letexier. Il fischietto è stato lodato per aver attivato tempestivamente il protocollo antirazzismo, interrompendo il gioco con il gesto codificato delle braccia. La FIFA ha infine ribadito la totale solidarietà alle vittime, chiedendo che tutte le parti in causa adottino misure severe e appropriate per punire i colpevoli.

PAROLE – «Sono rimasto scioccato e rattristato nel vedere l’episodio di presunto razzismo nei confronti di Vinícius Júnior nella partita di UEFA Champions League tra SL Benfica e Real Madrid CF. Non c’è assolutamente spazio per il razzismo nel nostro sport e nella società: abbiamo bisogno che tutte le parti interessate prendano provvedimenti e chiedano conto ai responsabili.

Alla FIFA, attraverso il Global Stand Against Racism e il Players’ Voice Panel, ci impegniamo a garantire che giocatori, dirigenti e tifosi siano rispettati e protetti, e che vengano adottate misure appropriate in caso di incidenti. Mi congratulo con l’arbitro François Letexier per aver attivato il protocollo antirazzismo, utilizzando il gesto del braccio per interrompere la partita e affrontare la situazione. La FIFA e il calcio dimostrano piena solidarietà alle vittime del razzismo e di ogni forma di discriminazione. Continuerò sempre a ribadire: No al razzismo! No a ogni forma di discriminazione!».