Tottenham, fatta per l’arrivo di Gedson Fernandes: via libera per Eriksen?

Il Tottenham ha chiuso per l’arrivo di Gedson Fernandes: il portoghese firmerà un contratto con gli Spurs nelle prossime ora

Il Tottenham ha messo a segno il primo colpo di mercato. Si tratta di Gedson Fernandes, 21enne centrocampista del Benfica che firmerà il suo nuovo contratto con gli Spurs nelle prossime ore.

I club hanno già trovato un accordo e il portoghese è pronto per volare a Londra per le visite mediche di rito.Proprio a centrocampo la squadra di Mourinho potrebbe perdere Eriksen, per il quale l’Inter è da tempo in corsa.