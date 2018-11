Zhang e l’Inter a Londra per rispettare le tappe: ecco il primo obiettivo

L’Inter e Zhang contro il Tottenham per il 1° obiettivo della stagione. Significherebbe confermare che il percorso sta rispettando le tappe

Tottenham-Inter sarà una sfida decisiva per il prosieguo del cammino europeo della formazione di Luciano Spalletti. L’Inter e Steven Zhang, presidente nerazzurro, volano a Londra con il concreto obiettivo degli ottavi di finale di Champions League con 90 minuti d’anticipo. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, significherebbe conquistare il primo obiettivo dell’annata e confermare che il percorso, intrapreso dall’estate 2017, sta rispettando le tappe. Notizie importanti per l’Inter anche per i ricavi commerciali e per quelli relativi ai diritti tv.

Nel primo trimestre dell’esercizio in corso, è stato già registrato un corposo aumento delle entrate rispetto allo stesso periodo di un anno fa: 98,5 milioni di euro contro 56. La differenza è dovuta all’ingresso in Champions League che ha già garantito 14,5 milioni di euro di bonus dagli sponsor e altri 17,7 milioni per la partecipazione alla prima fase a gironi. Dai diritti tv sono arrivati 70,8 milioni. L’unico inconveniente riguarda l’effettivo incasso dei ricavi raccolti tramite accordi di partnership con l’Asia: dal 1° luglio 2016 sono in totale 182,6 milioni, ma solo 76,5 sono finiti nelle casse interiste. L’Inter a Londra con un chiaro obiettivo: tagliare il primo traguardo stagionale.