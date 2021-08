Tottenham, giallo Kane: nemmeno tra i disponibili per il Manchester City

Nuovo giallo in casa Tottenham per quanto riguarda la situazione di Harry Kane: l’attaccante non ci sarà col Manchester City

Nuovo giallo in casa Tottenham per quanto riguarda la situazione di Harry Kane. Il centravanti inglese infatti non risulta nella lista dei giocatori disponibili per l’esordio in Premier League contro il Manchester City.

Nuovo segnale di tensione dunque per quanto riguarda il centravanti al centro di tante voci di mercato e oggetto del desiderio proprio dei Citizens allenati da Pep Guardiola.