Tottenham-Manchester City: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Tottenham-Manchester City sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 244), Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 242) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.