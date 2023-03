Tottenham, Paratici: «L’addio di Conte la decisione migliore per tutti»

Le parole di Paratici sull’addio di Conte al Tottenham: «Sappiamo tutti quanto questa stagione sia stata difficile per Antonio a livello personale»

La Gazzetta dello Sport riporta il commento di Fabio Paratici, direttore sportivo del Tottenham, sulla decisione di esonerare Antonio Conte. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo preso la decisione migliore per tutti. Sappiamo tutti quanto questa stagione sia stata difficile per Antonio a livello personale, con le morti di Gian Piero Ventrone e poi di Vialli e Mihajlovic e poi l’operazione che ha subito. Il club lo ha sempre supportato, mostrando unità e compattezza, ma poi siamo arrivati a questo accordo di separarci: penso sia stata la decisione migliore per tutti. Abbiamo tanta, tanta fiducia che questa coppia possa fare un grandissimo lavoro da qui alla fine (Mason e Stellini, ndr.). Cristian ha gestito la squadra quando Antonio è stato malato e ha fatto bene. Ha tanta esperienza come secondo e in passato è stato anche capo allenatore (all’Alessandria per 4 mesi nel 2017-18, ndr). Vicino avrà Mason che può aiutarlo tanto, perché è nel club da molto tempo e conosce tutto su come si fanno le cose qui e su questo gruppo di giocatori».