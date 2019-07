Tottenham, arriva la confessione di Pochettino: «Con un risultato diverso in finale di Champions sarebbe stato il momento di andar via»

Mauricio Pochettino è stato vicinissimo a far concretizzare il sogno di tutti i tifosi del Tottenham, ovvero vincere la Champions League. Solo il Liverpool nella finalissima di maggio glielo ha impedito. Se fosse andata diversamente, probabilmente si sarebbe profilato un futuro diverso per il tecnico.

È lui il primo ad ammetterlo: «Con un risultato diverso in finale forse sarebbe stato il momento giusto per andare via. Ma dopo la finale sentivo l’amaro in bocca. Non sarebbe stato bello finire così, non sono una persona che scappa nei momenti di difficoltà».