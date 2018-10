Totti racconta: «Quella volta che Braida voleva portarmi al Milan»

Francesco Totti è stato vicino a lasciare la Roma in tre occasioni. La prima avvenne nel 1988: c’era il Milan

Francesco Totti al Milan? Il capitano della Roma è stato vicino ai rossoneri nel lontano 1988, quando era ancora un ragazzino e faceva già parlare di sé. L’ex numero 10 della Roma, nel suo libro “Un capitano” ha svelato un retroscena sul 1988, quando Ariedo Braida, dirigente del Milan, andò nella Capitale per portare Francesco in rossonero: «Cari signori Totti, il presidente Berlusconi sta facendo grandi investimenti per riportare il Milan fra le squadre migliori del mondo. Contiamo numerosi osservatori a Roma e tutti ci hanno segnalato le grandi qualità di vostro figlio Francesco. Saremmo felice se si unisse a noi, trasferendosi a Milano. Lui ha potenzialità enormi, nessun club può aiutarlo a svilupparle meglio del Milan».

Dopo il discorso Braida estrasse una maglia del Milan della taglia di Totti: «Accenna appena al fatto che è pronto un assegno per sostenere le spese di viaggio della famiglia per venirmi a trovare, ma la cifra lascia a bocca aperta: centocinquanta milioni, a quanto poi ho saputo gli stessi offerti dal Milan alla Lodigiani. Quando gli stringo la mano per salutarlo, mi invita ad alzare lo sguardo perché ce l’ho fisso a terra: ‘Un giorno i tuoi occhi potrebbero dominare San Siro, tienili belli alti, ragazzo’». Il no venne recapitato pochi giorni dopo: «La nostra famiglia non vuole dividersi».