Tra infortuni e squalifiche l’Atalanta prepara la sfida con la Lazio: il piano nerazzurro

Il piano dell’Atalanta per affrontare al meglio la sfida contro la Lazio nonostante le assenze, in parte, assai pesanti

La situazione non sarà quella tragica dell’anno scorso, ma è chiaro che l’Atalanta si ritrova ad affrontare lo scontro diretto con la Lazio non avendo a disposizione determinate pedine: non tanto sul fronte titolare, bensì sulle cosiddette cartucce da utilizzare per rompere gli indugi a partita in corso (è pur sempre decisivo avere una panchina forte sotto il piano dei singoli).

L’Atalanta scenderà in campo con il suo 3-4-3 offensivo schierando il tridente Lookman-Hojlund-Boga, dall’altra parte però perde un titolare come Maehle a sinistra per via del rosso di Reggio Emilia: sulla carta si può pensare ad un Ruggeri titolare con il rientrante Zappacosta a subentrare nella ripresa (le sue condizioni fisiche sono pur sempre delicate).

Parlando sempre di attacco i nerazzurri non avranno a disposizione Muriel e Pasalic da buttare nella mischia sempre a partita in corso: si sta pur sempre parlando di due giocatori che, se in forma, riescono sempre a mettere mano al match, al di là della loro condizione attuale. Dall’altra parte rimane sempre Zapata e anche la possibilità di riadattare i vari Ederson e Koopmeiners sulla trequarti, con Scalvini a ricoprire il loro posto in mediana. La posta in palio è molto, e l’Atalanta non si farà trovare certamente impreparata.