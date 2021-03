Tragedia nella Lazio Primavera: morto il giovane Daniel Guerini

Tragedia nella Primavera della Lazio: morto Daniel Guerini. Il ragazzo è rimasto vittima in un incidente stradale

Una tragedia per la Lazio Primavera. Daniel Guerini, giocatore della squadra di Menichini, è rimasto vittima in un incidente stradale.

Il ragazzo, insieme a due amici, era a bordo di una Smart Smart For Four quando sulla Palmiro Togliatti – all’incrocio con viale dei Romanisti – si è scontrata con una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 68 anni. Come riporta ilmessaggero.it, il giovane sarebbe morto sul colpo, mentre gli amici sono stati trasportati con codice rosso all’Ospedale Tor Vergata e all’Umberto I.