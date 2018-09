Trevisani e la telecronaca in Inter-Tottenham: «Io interista? La gente deve criticare per forza»

Riccardo Trevisani torna sulla telecronaca in Inter-Tottenham che ha fatto emozionare e discutere. Ecco le sue parole

Riccardo Trevisani interista? Telecronaca faziosa da parte del telecronista di Sky Sport? Tante critiche e tanti elogi al giornalista di Sky per la sua telecronaca in Inter-Tottenham. L’Inter ha ribaltato la gara nei minuti finali e Trevisani, insieme ad Adani, si è lasciato andare. Tante le critiche piovute addosso al duo di Sky. Il giornalista ha parlato così a Inter Tv: «La gente ha bisogno di criticare per forza. Se una squadra che ci ha messo sei anni per tornare in Champions ha ribaltato la sfida in 6 minuti con i gol di coloro che avevano segnato, pochi mesi fa, contro la Lazio, la cosa diventa epocale e fa perdere la testa».

Prosegue Trevisani: «Vivere la partita allo stadio è diverso, forse da casa questa cosa non arriva. Io ho vissuto questa sensazione insieme a un San Siro che tremava. Poi c’è chi vuol capire e c’è chi non vuole capire, pazienza. Oggi sono interista, in passato ero della Fiorentina per una telecronaca in Fiorentina-Juventus, domani sarò juventino, poi milanista, poi del Napoli e così via. La vecchiaia incombe e ciclicamente ci ritroviamo ad essere tifosi di questa o di quell’altra squadra. Semplicemente, anche a quarant’anni il calcio mi fa emozionare come se ne avessi quattro».