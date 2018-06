Trofeo Gamper 2018: il Barcellona potrebbe sfidare Napoli o Juventus

Juventus o Napoli. Una di queste due sarà l’avversario del Barcellona nel Trofeo Gamper 2018 al Camp Nou

Nonostante un Mondiale che sta per iniziare, molte squadre stanno già pensando alla prossima stagione tra mercato e campo. Dopo la rassegna russa molte squadre scenderanno in campo a luglio ed agosto in varie amichevoli per mettere benzina nelle gambe in vista della nuova stagione. Una delle classiche amichevoli estive è quella che si gioca al Camp Nou, dove in palio viene messo il Trofeo Gamper.

All’origine doveva essere il Boca Juniors a sfidare il Barcellona ma secondo il Mundo Deportivo, la presenza degli argentini alla prossima edizione del Trofeo Gamper che si svolgerà ad agosto, non è stata affatto confermata. C’è infatti la concreta possibilità che il club argentino dia una risposta negativa al Barcellona, motivo per cui il club catalano sta vagliando alcune possibilità alternative. Il Barça sta lavorando su due piste italiane, visto che il campionato nel nostro paese inizierà il 18 agosto. La squadra che sfiderà infatti il Barcellona nel Trofeo Gamper sarà quasi certamente una tra Juventus e Napoli.