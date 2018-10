France Football ha scelto i dieci giocatori che si contenderanno il primo “Pallone d’Oro” degli Under 21. Presente anche Donnarumma

Nel giorno delle candidature per il Pallone d’Oro 2018, emergono anche i nomi degli Under 21 che si contenderanno il Trofeo Kopa. France Football ha scelto tra dieci giovani promesse che verranno votate non da giornalisti, bensì dai 33 calciatori ancora in vita che hanno ricevuto almeno un Pallone d’Oro in carriera. Da Luisito Suarez, Platini e Gianni Rivera fino a Cristiano Ronaldo, Messi e Cannavaro.

Tra i nomi dei giovani candidati al trofeo, che prende il nome da Raymond Kopa, primo vincitore del Pallone d’Oro (1958), ci sono anche i milanisti Cutrone e Donnarumma e il giallorosso Justin Kluivert. Favorito numero uno ovviamente Kylian Mbappé, che con il mondiale da fuoriclasse sarebbe anche pronto per il trofeo dei grandi.

Questi i dieci candidati:

Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Houssem Aouar – Olympique Lione

Patrick Cutrone – Milan

Ritsu Doan – Groningen

Gianluigi Donnarumma – Milan

Hamadou Haidara – RB Salisburgo

Justin Kluivert – Roma

Kylian Mbappé – Psg

Christian Pulisic – Borussia Dortmund

Rodrygo – Santos