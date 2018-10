Pallone d’Oro 2018: la lista dei candidati di France Football

Giornata importante per il calcio internazionale: oggi France Football svelerà ufficialmente i nomi dei 30 giocatori candidati al Pallone d’Oro 2018. Lo farà nel corso della giornata pubblicando, a gruppi di cinque, la lista dei calciatori che si contenderanno il premio il prossimo 3 dicembre quando – nel corso di una cerimonia a Parigi – verrà svelato il nome del vincitore. I calciatori saranno suddivisi, stando alle indiscrezioni, per ordine alfabetico: alla mattina dunque dovremmo conoscere già i primi candidati seguendo tale criterio.

Candidati Pallone d’Oro: Aguero, Alisson, Bale, Benzema, Cavani

Pubblicata subito, di prima mattina, la lista dei primi candidati: si tratta di Sergio Aguero (Manchester City), ancora una volta candidato al prestigioso premio dopo una stagione, quella scorsa, ricca di record culminata con la vittoria della Premier League. Seguono Alisson Becker (Liverpool), uomo decisivo lo scorso anno con la Roma per il raggiungimento della semifinale di Champions League, quindi Gareth Bale (Real Madrid), campione d’Europa in carica, il compagno di squadra Karim Benzema, reduce però da mesi un po’ difficili in termini realizzativi, ma nuovamente in lista anche quest’anno e – dulcis in fundo – Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) autore di un’ottima stagione, quella scorsa, coronata anche da un buonissimo Mondiale con la maglia dell’Uruguay.

Candidati Pallone d’Oro: Courtois, Ronaldo, De Bruyne, Firmino, Godin

Presentata anche la seconda cinquina, composta dal portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, lo scorso anno al Chelsea, reduce da un’annata molto positiva grazie anche al buon Mondiale disputato con la maglia del Belgio. Immancabile Cristiano Ronaldo, campione d’Europa in carica con il Real Madrid e neo-giocatore della Juventus. Seguono l’altro belga Kevin De Bruyne del Manchester City, il vice-campione d’Europa Roberto Firmino del Liverpool e Diego Godin dell’Atletico Madrid, colonna difensiva della nazionale uruguaiana.

Candidati Pallone d’Oro: la lista