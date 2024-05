Bayern Monaco, Tuchel: «Ho sentito questo bisogno verso i miei ragazzi»

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara di ritorno contro il Real in Champions

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara di ritorno contro il Real in Champions. Le sue dichiarazioni:

SENSAZIONI – «Ho sentito il bisogno di dire ancora alcune cose ai miei giocatori prima della conferenza stampa. Abbiamo ancora un giorno di riposo, ora è il momento di goderci un po’ tutto. Era importante riconnettersi con il nostro bambino interiore».

REAL MADRID – «Questo è uno degli stadi più difficili in cui vincere, ma non è impossibile. All’andata ne abbiamo avuto l’opportunità. È un po’ un paradosso quando Butragueño ti riconosce, devo dire. È un regalo e un obbligo allo stesso tempo. Non si gioca una semifinale per giocare una semifinale. Domani giochiamo per Wembley».