Tuchel furioso con l’arbitro: «L’ho visto ridere con Ancelotti». Le partite del tecnico del Chelsea

Thomas Tuchel ha parlato così dopo Real Madrid-Chelsea.

Le sue parole: «Mi ha deluso il fatto che l’arbitro abbia scherzato con il mio collega Carlo Ancelotti. So che Carlo è un gentiluomo, ma quando volevo andare a ringraziare l’arbitro per la partita, l’ho visto sorridere e ridere a crepapelle con l’allenatore avversario. Penso sia stato un momento molto, molto sbagliato per farlo, dopo il fischio finale e 126 minuti in cui una squadra ha dato tutto il suo cuore lottando fino all’ultima goccia di sudore. E tu allenatore vedi l’arbitro sorridere e ridere con l’altro collega. Penso che il tempismo sia stato molto, molto inappropriato e gliel’ho anche detto».