L’allenatore del Psg ha parlato delle condizioni fisiche di Marco Verratti

Thomas Tuchel, allenatore del Psg, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni fisiche di Marco Verratti.

«Verratti ha svolto tutta la seduta di allenamento. Si sente bene, non è al 100%, ma per me è pronto a giocare. Forse non ha i 90 minuti nelle gambe, ma i progressi sono buoni. Naturalmente dobbiamo fare attenzione con lui. Non possiamo utilizzarlo solo perché non abbiamo alternative. Lui giocherà quando è pronto e quando in allenamento non avrà avuto problemi».